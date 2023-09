São Sebastião do Caí recebe PAV da Receita Federal

Foi inaugurado nesta segunda-feira (4) o Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, na prefeitura de São Sebastião do Caí. Através desse serviço, oferecido a partir da parceria entre município e Receita Federal, o cidadão poderá consultar e regularizar o CPF, e tirar dúvidas sem sair da cidade.

De acordo com a delegada adjunta da Receita Federal de Novo Hamburgo (regional à qual o município está vinculado), Ingrid Ruschel Coimbra, atualmente os serviços ofertados pelo órgão podem ser acessados tranquilamente pela internet, mas destacou que existe uma parcela da população que enfrenta dificuldades em acessar a internet e em encontrar os serviços de que necessitam pela plataforma digital. "Mesmo com os serviços ofertados pela plataforma da Receita Federal na internet, muitos brasileiros têm dificuldade. Com o Posto de Atendimento Virtual, a ideia é facilitar, democratizando o livre acesso para todos", disse.

Segundo ela, em São Sebastião do Caí a maior demanda é em relação ao CPF, seja em relação ao seu cadastro ou regularização. O prefeito Júlio Campani vê a instalação como um momento importante para a cidade. "Nós vamos poder estar ainda mais próximos dos cidadãos, e com orientação das colegas que irão fazer o atendimento aqui, resolver ou mitigar os problemas com relação ao CPF. E o segundo ponto importante é que nós, pensando em termos macro, abrimos uma grande possibilidade de fazer uma parceria com a Receita Federal, no sentido do município estar habilitado a receber algumas doações", disse.

O horário de atendimento do PAV será de 2ª a 5ª feira das 8h às 11h30min, e em sextas-feiras das 7h30min às 13h. O locai fica na Casa da Cidadania, na sala de atendimento do SINE (rua Marechal Floriano Peixoto, 426, centro de São Sebastião do Caí).