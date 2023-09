Restaurante Popular de Caxias do Sul tem novo endereço

O Restaurante Popular de Caxias do Sul passou a ocupar, nesta segunda-feira (4), um novo local. Como a mudança está nos ajustes finais, o local foi reaberto na avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, esquina com rua Ângelo Anghinoni, bairro São Victor Cohab.

O Frei Jaime Bettega, que está à frente da Associação Mão Amiga (entidade que gerencia o espaço), destaca que a mudança foi motivada pela necessidade de melhorar a estrutura para o preparo de refeições. "O prédio anterior, no final da rua Sinimbu, já não comportava ampliações. Diante disso e também de uma possibilidade futura de aumentar o número de refeições todos os dias, a Associação Mão Amiga, juntamente com a Secretaria da Agricultura, foi em busca de novo espaço, que vai permitir um melhor trabalho", diz.

O Restaurante Popular produz e distribui 1.370 refeições diárias - 271 unidades para o Canyon, 246 unidades no Campos da Serra, 206 unidades no bairro Esplanada e 407 unidades no Reolon. Já por meio do Pró-Social, projeto firmado entre a Associação Mão Amiga e o Estado do RS, são elaboradas outras 240 refeições diárias. Jaime Bettega frisa que toda a distribuição seguirá sendo realizada normalmente, bem como a entrega de oitenta marmitas diárias para a população em situação de rua, junto à sede da UAB, nas imediações do Fórum.