Venâncio Aires e Daer firmam parceria para recuperar ERS-130

A direção-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) reuniu-se com representantes dos municípios de Venâncio Aires, Cruzeiro do Sul e General Camara para tratar da manutenção da RS 130, estrada principal de Vila Mariante e que dá acesso também aos demais municípios. Com a destinação de R$ 2 milhões à empresa Encopav - que tem a concessão de manutenção das estradas não pavimentadas no Estado, o diretor-geral, Luciano Faustino, solicitou apoio dos municípios para ampliar os trabalhos.

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, disse que o município mantém o trecho de aproximadamente 10 quilômetros da via e garantiu apoio através do empréstimo de máquinas ao Estado. Na oportunidade, solicitou atenção e urgência na manutenção de duas pontes, na divisa com General Câmara e Cruzeiro do Sul.

Do encontro realizado em Porto Alegre, ficou definido prazo de 10 dias para as prefeituras manifestarem, via ofício, o apoio ao Estado e até o final de setembro o Daer definirá o cronograma de trabalhos que será executado na RS 130 nos meses de outubro, novembro e dezembro.