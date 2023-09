Canoas lança programa para reduzir espera de pacientes do SUS

A prefeitura de Canoas lançou, na sexta-feira (1), um programa voltado à redução do tempo de espera nas filas do SUS. Com a criação do "Canoas Saúde", os canoenses que aguardam pela realização de exames, consultas e cirurgias deverão atualizar suas demandas junto ao sistema da Secretaria Municipal de Saúde. O período de atualização acontece de 1º de setembro a 30 de novembro.

De acordo com o prefeito Jairo Jorge, o programa atenderá toda a cidade por meio dos pontos de atualização de demandas. "Temos milhares de pessoas em situação de fila, mas precisamos que elas procurem os pontos de atendimento para atualizar a situação. Com os dados reais, será possível dar rapidez às filas, contratar profissionais e fazer outros investimentos. A atualização de demandas é o passo principal nesse momento, para depois podermos organizar os mutirões de consultas, exames e cirurgias", ressaltou.

Para o secretário de Saúde, Felipe Martini, o projeto marca uma nova fase para os serviços de saúde do município. "Esse é o momento para a virada de chave na saúde de Canoas. Dedicaremos todos os esforços para amenizar os problemas das filas e identificar situações como a de pacientes residentes na cidade que ainda constam na fila da nossa Central de Regulação, mas já realizaram os atendimentos via convênio ou em clínicas particulares", destacou.

A partir desta segunda-feira (4), mais locais serão disponibilizados para que os moradores realizem a atualização de suas demandas junto à SMS. A prefeitura irá informar quais locais serão disponibilizados pelo município. Aos sábados, segue o atendimento no Prefeitura na Rua.

É necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência atualizado, cartão do SUS e comprovante do encaminhamento médico (se possuir). O não comparecimento para a atualização levará à inativação do usuário na lista de espera. Pessoas com impossibilidade física de locomoção devem informar a Unidade Básica de Saúde de referência para que possam receber a visita de um agente de saúde, que atualizará as informações