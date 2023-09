Centro de Eventos deve ficar pronto até outubro em Santa Cruz do Sul

A obra do Centro de Eventos de Santa Cruz do Sul, no Parque da Oktoberfest, encontra-se em estágio final de execução. A prefeita Helena Hermany esteve na nova estrutura para verificar o andamento do trabalho.

O projeto totaliza mais de 7 mil metros quadrados entre reforma e ampliação, com dois grandes espaços intercomunicáveis entre os pavilhões 2 e 3 do Parque. A obra, orçada em R$ 10.8 milhões, está sendo executada com recursos do Finisa II pela empresa AZ Construções Ltda, vencedora da licitação.

A construção levou perspectivas de cunho socioambiental em consideração, aplicando conceitos de acessibilidade, iluminação e ventilação naturais; e fechamentos laterais e de cobertura com painéis e telhas termoacústicas. Atualmente, a Secretaria de Obras e Infraestrutura também atua na execução de alguns melhoramentos urbanísticos no entorno da área construída. Na próxima semana, deve ocorrer a instalação do reservatório de água de 100 mil litros. A previsão de inauguração do Centro de Eventos é durante a programação da Oktoberfest de 2023.

Helena percorreu os pavilhões e demais dependências do prédio. Para ela, o Centro de Eventos vai inserir Santa Cruz do Sul ainda mais no circuito de grandes eventos, com uma estrutura supermoderna. Helena salienta que o município e região do Vale do Rio Pardo careciam de um espaço capacitado para sediar atividades de grande porte, como congressos, exposições, shows, conferências e feiras. "Temos sido grandes anfitriões, recebendo uma série de programações ao longo do ano com muita qualidade e hospitalidade. O novo Centro de Eventos vai nos levar a um novo patamar, com reflexos positivos para a nossa economia, nos setores de hotelaria, restaurantes e serviços," avaliou.