Atacarejo vai promover feirão de empregos em Taquara

O Macromix Atacado realiza, nos dias 5 e 6 de setembro, um feirão de empregos em Taquara, no Vale do Paranhana. São mais de 100 vagas em aberto para a nova loja da rede, que está prevista para inaugurar em novembro deste ano, na rua Pinheiro Machado, próximo à ERS-239.

As oportunidades são para diversas funções, como açougueiro, atendente de televendas, auxiliar de depósito, atendente comercial, fiscal de caixa, estoquista, padeiro, auxiliar de limpeza e também de padaria. "Todas as vagas oferecidas são efetivas, além disso, o feirão acontecerá em dois dias diferentes, assim, aqueles que não puderem comparecer em um dia, poderão se organizar para participar no dia seguinte. Entre os benefícios oferecidos pela rede, estão prêmio de assiduidade, vale-transporte, convênios médico e odontológico e seguro de vida", explica Giselly Morcelli, assistente administrativo de Recursos Humanos da UnidaSul, holding que administra o atacarejo.

Para participar do feirão, os candidatos deverão comparecer na rua Júlio de Castilhos, 2500 (Antigo Cine Viena), no centro de Taquara, das 9h às 15h, portando currículo atualizado, RG ou CPF e carteira de trabalho. Além disso, os interessados também podem enviar currículo para o e-mail ( [email protected] ) e preencher o campo de assunto com "Oportunidades Taquara".