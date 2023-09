Trecho da RSC-287 em Santa Cruz do Sul pode ter mudança no traçado

O governo do Estado autorizou a concessionária Rota de Santa Maria a realizar o estudo de viabilidade técnica e econômica da implantação de uma variante em trecho da RSC-287. A notícia foi anunciada pelo secretário de Parcerias e Concessões do RS, Pedro Capeluppi, em visita ao gabinete da prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany.

O pleito para a incorporação de um novo desenho ao trecho entre os quilômetros 96 e 98 da rodovia foi entregue oficialmente por Helena ao governador Eduardo Leite no início de março deste ano. Com aproximadamente 1.100m entre os Km 96 600 e 97 700, a variante avança pelo lado esquerdo da via original e contempla uma via marginal, com acesso à Travessa Dona Leopoldina, transferência do trecho primitivo da RSC-287 ao município e interligação da Linha Áustria com a Travessa Dona Leopoldina.

Conforme a prefeita, a medida busca conectar regiões do município em franca expansão, mantendo a integração com outras comunidades locais, como a de Pinheiral e adjacências. A solução também apresenta um traçado mais linear, reduzindo curvas e o risco de acidentes. "Estamos promovendo uma série de obras e melhorias para facilitar os deslocamentos diários de nossa comunidade, numa verdadeira transformação da mobilidade humana em nosso território. Fico muito feliz com a acolhida de nossa proposta, que agilizará o tráfego, preservará vidas e contribuirá para o desenvolvimento social e econômico da nossa região", avaliou Helena.

Capeluppi destacou que a primeira avaliação dos técnicos da secretária indicou a necessidade de intervenção no trecho, com impacto positivo na mobilidade, pela existência de diversas curvas. "Com o estudo de viabilidade em mãos, iremos identificar a melhor forma de fazer a alteração no projeto de duplicação", afirmou.