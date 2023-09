Taquara inaugura centro de atendimento a mulheres

Foi inaugurado, no fim da semana passada, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRM) em Taquara. O novo espaço de amparo às vítimas de violência doméstica está situado na rua Ernesto Alves, 2785. O evento de abertura da primeira unidade para este fim na cidade ocorreu no último dia da campanha Agosto Lilás, que tem o objetivo de conscientizar os cidadãos de todo o país a respeito do fim da violência contra a mulher.

Em seu pronunciamento, a prefeita Sirlei Silveira, atual chefe do Executivo, celebrou o marco histórico para as mulheres taquarenses e de toda a região do Vale do Paranhana. "O corpo técnico do CRM conta com psicóloga, assessoria jurídica, assistente social, sob coordenação da Taisa Marciano para proporcionar o apoio necessário neste momento difícil. Agradeço à municipalidade pela oportunidade de poder ter a caneta na mão e, com a ajuda de muitas pessoas, melhorar a vida de todos e todas", destacou Sirlei.

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h30, de segunda a quinta-feira, e das 7h30 às 13h30 nas sextas-feiras. Mais informações podem ser solicitadas pelo contato de telefone (51) 3541-4184.