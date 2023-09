Estudo busca ampliar capacidade de navegação no Porto de Estrela

Representantes do Departamento de Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) estiveram no Porto de Estrela, junto a Empresa de Logística de Estrela (E-Log), na semana passada. O objetivo foi apresentar o resultado de um estudo para a navegação do rio Taquari, além ações que deverão ser tomada para a retomada das embarcações e movimentações de cargas a partir do Porto de Estrela.

O município vem trabalhando com o objetivo de retomar a navegação de grande porte no rio. Para corroborar com esse objetivo, o Dnit apresentou o projeto Hidrovia do Taquari, que passará a ser executado em fases e determinará o trajeto e o tipo de embarcação que poderá ser utilizada, bem como as melhorias necessárias na eclusa de Bom Retiro do Sul. O Dnit já abriu licitação e investirá R$ 85 milhões, o que possibilitará elevar o espelho d'água do Taquari.

Conforme estudo feito pela empresa CHD há "grande potencial de navegação" no rio Taquari. Para o diretor da CHD, Gilberto Loureiro Mácola, há navegabilidade durante 90% do ano e o trecho estudado possui três metros mínimos de profundidade. Ele salienta que o Taquari não possui corredeiras e teria interrupções pontuais na navegação em épocas de cheias ou estiagens prolongadas. O estudo considerou o percurso de Estrela até São Jerônimo, num total de 84 quilômetros de hidrovia.

A presidente da E-Log, que administra o porto, Elaine Strehl ressalta a importância da visita do departamento. "Este encontro tem grande significado para o desenvolvimento do município e de todo Vale do Taquari. Buscamos, desde a criação da E-Log, viabilizar a plena utilização do porto. Ficamos felizes que esse objetivo tem se tornado cada vez mais uma realidade", salienta.

Durante a manhã, na Expointer, em Esteio, o prefeito de Estrela Elmar Schneider e a diretora Andressa Träsel estiveram com o vice-governador do Estado Gabriel de Souza, que reafirmou a importância estratégica do Porto de Estrela para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. "Desde quando presidi a Assembleia recebo do prefeito Schneider a indicativa da importância deste modal. Agora, com apoio da União, os investimentos necessários ocorrerão", afirma Souza.