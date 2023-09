Candelária é mais uma cidade a assinar contrato aditivo com a Aegea

A cidade de Candelária foi mais uma a assinar com a Aegea, que assumiu o controle da Corsan, o aditivo contratual para a prestação de serviços de saneamento básico nos municípios às exigências do marco legal do setor. A formalização do aditivo ocorreu durante a Expointer pelo prefeito Nestor Ellwanger. O ajuste prevê um investimento total de R$ 36 milhões para o cumprimento das obrigações previstas. O aditivo inclui, além da extensão do prazo de prestação de serviços da Corsan até 2062, metas quantitativas de não interrupção do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria nos processos de tratamento.