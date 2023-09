Passo Fundo finaliza operação para desafogar hospitais

A Operação Inverno de Passo Fundo encerrou nesta quinta-feira (31) apresentando dados positivos no volume de atendimentos realizados. Entre os meses de junho a agosto, período em que esteve em vigor, foram feitos mais de 2.780 atendimentos nos CAIS Petrópolis, Boqueirão e na UBS Especialidades. Para assegurar o fluxo de profissionais de saúde nestes locais de referência, a prefeitura ampliou o horário de funcionamento das unidades e reforçou a escala de médicos, enfermeiros e dentistas.

Para o secretário de Saúde, João Pedro Nunes, a organização da pasta e a parceria com os hospitais em Passo Fundo tem sido um diferencial na prestação do serviço para a comunidade. "Estamos atuando para assegurar um atendimento qualificado aos nossos cidadãos, buscando fortalecer a parceria com os hospitais de Clínicas, São Vicente de Paulo e o Municipal e melhorando continuamente nossas unidades básicas de saúde com vistas a apresentarmos uma alta resolutividade às pessoas que nos demandam", explicou ele.

A partir dos indicadores compilados pela Secretaria, o prefeito Pedro Almeida decidiu manter os horários ampliados de atendimentos no CAIS Petrópolis até o fim deste ano. "Essa medida tem a intenção de seguir referenciando o CAIS como um importante centro de acolhimento em saúde primária, fornecendo um local para que as pessoas sejam atendidas sem que tenham que, necessariamente, recorrer a emergência dos hospitais", justificou ele, informando que o horário desta unidade será de segunda a sexta-feira até às 22h e, aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

O administrador do Hospital de Clínicas, Luciney Bohrer, avaliou como positiva a iniciativa apresentada como estratégia para contribuir com a redução da lotação das emergências nos hospitais. "As ações que visam colaborar e qualificar o atendimento à população sempre são bem-vindas. A partir da Operação Inverno, os fluxos de atendimento dos serviços de Urgência e Emergência foram direcionados aos locais adequados e as unidades de Emergência centralizaram os pacientes de maior gravidade, seguindo o propósito de sua regulação e assistindo a todos que necessitam", comentou Bohrer.

A diretora de Governança Clínica do Hospital São Vicente de Paulo, Cristine Fasolo Pilati, destacou que tanto para a comunidade de Passo Fundo quanto para a rede hospitalar, a ampliação de horários de atendimento nas UBS é bastante importante. "Esses horários estendidos são fundamentais, inclusive após a Operação Inverno, porque nos ajuda a diminuir os movimentos da emergência, principalmente naqueles pacientes que têm um menor risco de gravidade", disse.