Reunião trata de regularização fundiária em Caxias

Nesta semana ocorreu uma reunião no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Regional Caxias do Sul (Cejusc), para alinhar informações e tratar da possibilidade de ser firmado um convênio entre os diversos entes envolvidos nas políticas de regularização fundiária. O encontro contou com a presença do juiz coordenador do Cejusc, Clóvis Ramos, da assessora executiva do centro, Kelen Toss de Lima, do secretário municipal do Urbanismo (SMU), Giovani Fontana, do diretor de regularização da SMU, Nelson Sartori, e do procurador do município em Reurb, Adivandro Rech.