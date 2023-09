Cachoeirinha reivindica áreas do governo estadual para loteamentos

A secretária municipal de Habitação de Cachoeirinha, Neka Fagundes, e a coordenadora Graça Svierszcz, foram recebidas pelo titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, Fabricio Peruchin. O objetivo do encontro foi a solicitação de áreas que estão com ocupações consolidadas há mais de 15 anos, como a área do Loteamento Jardim Vitória, pertencente ao Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), mas que já foi doado ao município, faltando apenas a transferência do registro.

Conforme uma lei estadual de 1998, a área do Loteamento Jardim Conquista, de propriedade do governo estadual e ocupada há mais de 15 anos tem, atualmente, 50% da área regularizada por meio de um Provimento Jurídico, sendo necessária apenas a doação da outra parte para o município finalizar a regularização. O loteamento Nossa Senhora Aparecida, pertencente ao IRGA e a área da antiga Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS (Cedic), com ocupação consolidada há mais de 20 anos, também foram citadas durante a reunião entre o município e os representantes estaduais.

Conforme Neka Fagundes, o resultado da reunião foi bastante promissor. "O secretário se mostrou muito interessado na nossa proposta e se comprometeu em dar agilidade ao processo de repasse destas áreas para Cachoeirinha, o que corrobora com as intenções do governo do Estado". Para o prefeito Cristian Wasem, este é mais um passo positivo na relação com o governo estadual, que está disposto a colaborar com a regularização fundiária da cidade, beneficiando famílias que há décadas esperam pela titularidade de suas residências.