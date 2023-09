Centro de São Borja recebe o plantio de 200 árvores

A prefeitura de São Borja, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou nesta semana a realização do plantio de mais 200 mudas de árvores no quadrilátero central da cidade, com o objetivo de deixar centro da cidade mais verde. A ação envolve as ruas Eddie Freire Nunes, Engenheiro Manoel Luiz Fagundes, Bento Martins e Andradas.

O prefeito Eduardo Bonotto explica que a ação está sendo desenvolvida após estudos minuciosos para a realização do plantio correto das mudas, deixando uma paisagem mais bonita. A empresa I. R Paisagismo, flores e mudas, vencedora da licitação, realiza o plantio, com a abertura de covas com equipamentos específicos, fornecimento de mudas, adubação com NPK. Durante o plantio, cada muda deve ter 1,5 metro e seu tutor 2 metros de comprimento, fixado no tutor a muda através de amarração por corda sisal amarrada no formato do numeral 8.

O secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Eugênio Dutra, pede a colaboração da comunidade para que ajudem a cuidar, proteger e aguar as mudas plantadas em frente a suas residências. "São Borja é uma das cidades mais arborizadas do Estado, no entanto o centro da cidade, por ser área comercial tem uma certa deficiência neste sentido, estamos trabalhando para que nossa cidade fique ainda mais bonita", afirmou