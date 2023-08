Festival do Moscatel inicia neste sábado em Farroupilha

A 10ª edição do Festival do Moscatel Tradicional de Farroupilha começa neste sábado (2). Serão sete noites de evento, com funcionamento nos dias 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de setembro, das 20h à meia-noite, no Centro de Eventos Mario Bianchi, no Parque Cinquentenário. O formato do evento comporta 450 pessoas por noite, cerca de 3 mil pessoas no total. Na última edição, em 2019, foram registrados visitantes de seis estados e 70 municípios brasileiros.

O Festival do Moscatel, em seu formato tradicional, segue servindo à vontade, em ambiente aconchegante com acomodações para sentar, amplo cardápio e bebidas de excelência, muitas delas premiadas internacionalmente, fornecidas pelas empresas integrantes da associação de vinícolas do município, a Afavin. A animação musical será da banda local La Felicita.

Na Carta de Vinhos do Festival do Moscatel constam cerca de 40 rótulos entre espumantes moscatel, frisantes moscatel, vinhos moscato, espumantes brut, vinhos finos (tintos e brancos), sucos de uva (tintos e brancos) e água. O cardápio da edição, é composto por aperitivos, como frios e pães, além dos pratos principais, com variedade, e sobremesas.

O ingresso inclui as bebidas e comidas, servidas à vontade, e a uma taça personalizada do evento. Os lugares são limitados e estão à venda, online pela Wine Locals (www.wine-locals.com). Para as sextas, o ingresso individual do 2º lote tem o valor de R$ 250. Para os sábados, o ingresso individual do 2º lote tem o valor de R$ 260.

O ingresso para o ingresso no festival dá direito ao cardápio completo para os visitantes e às bebidas, além de uma taça personalizada do evento como brinde. Para menores de idade, independentemente do lote, os valores são: R$ 150 (13 a 17 anos) e R$ 120 (7 a 12 anos). Crianças até seis anos têm entrada franca. Vale lembrar que não são servidas bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e que sua entrada é condicionada ao acompanhamento de pais ou responsáveis.