Teutônia assina convênio para realização de cirurgias

A prefeitura de Teutônia assinou convênio com o Hospital Ouro Branco (HOB) para realização de 33 cirurgias da especialidade geral, sendo 23 de colecistectomia (vesícula) e 10 de hérnia, com recursos captados por meio de emendas parlamentares para atender esta finalidade. Ao todo, serão aplicados R$ 243,8 mil.A realização das cirurgias seguirá a lista de espera dos pacientes cadastrados no Gerenciamento de Internações Hospitalares, incluindo uma consulta pré-operatória, uma consulta pós-operatória, exames laboratoriais, exames de imagem e cirurgia. Os agendamentos são realizados pela equipe do hospital, de acordo com a disponibilidade de leitos e da equipe de especialistas cirúrgicos.O prefeito Celso Forneck ressalta o trabalho realizado na captação de recursos. “Estamos sempre buscando alternativas para atender nossa população e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mais uma vez nosso trabalho surtiu resultados e temos que agradecer a todos os deputados que olham com tanto carinho para Teutônia, tendo a certeza que desenvolvemos um trabalho sério, responsável e transparente”, destaca.