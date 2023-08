São Leopoldo passa a oferecer serviço odontológico em casa

A Secretaria da Saúde de São Leopoldo iniciou, nesta semana, o tratamento odontológico domiciliar para pacientes acamados ou impossibilitados de locomoção. A iniciativa se tornou possível após a utilização do aparelho odontológico portátil, adquirido com recursos próprios da saúde bucal do município. O investimento foi de R$ 10.8 mil.

O primeiro trabalho ocorreu no bairro Santo André, com a paciente Maria Helena da Rosa, que foi atendida pela dentista Carla Cristiane Vieira e pela assistente de saúde bucal Andressa de Siqueira Soares, acompanhadas pela agente comunitária de saúde Adriana Avila. Todos que atuam fora do consultório passam por treinamento.

"Adquirimos um e já estamos em compra para o segundo aparelho por conta da demanda. O público-alvo são usuários que se apresentam impossibilitados de locomoção definitiva ou temporária como, por exemplo, pacientes acamados, cadeirantes, pacientes com traumatismos ou alguma deficiência que justifique o atendimento no domicílio", destacou a coordenadora de Saúde Bucal da Prefeitura, Karine Santos.

Além disso, as equipes de saúde bucal, em parceria com os demais servidores das unidades, estão realizando a busca ativa de usuários com necessidade de atendimento em domicílio. "Recentemente tivemos portarias do Ministério da Saúde incentivando esse tipo de serviço. O paciente com dificuldade de locomoção também precisa de cuidados bucais", reforçou.