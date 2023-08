Santa Cruz do Sul e Aegea assinam aditivo contratual

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany assinou, na manhã desta quarta-feira (30), em Porto Alegre, o Termo Aditivo de Consolidação do Contrato de Programa com a Corsan/Aegea. O acordo garantirá ao município R$ 555 milhões para cumprir as metas de universalização dos serviços de água tratada para 99% da população e de 90% da coleta e tratamento de esgoto até 2033, o maior aporte previsto entre as 317 cidades atendidas pela companhia.

O novo termo incluiu também metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento. Outro ponto a ser destacado no contrato é a manutenção da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz (Agerst).

Conforme Helena Hermany, a assinatura do aditivo representa um legado para as futuras gerações e a garantia de que o município terá suas necessidades de água tratada e saneamento básico atendidas para o cumprimento do marco regulatório. Ela lembrou o empenho para que o contrato de Santa Cruz do Sul fosse o melhor do Estado. "Tenho certeza de que tomamos o melhor caminho para nossa população e que o município terá o melhor serviço de abastecimento de água e de saneamento."

Na avaliação de Leandro Marin, vice-presidente de Operações do Grupo Aegea, o contrato estabelece não apenas um vínculo de serviço com o município, mas também a aproximação com a comunidade para o desenvolvimento de programas sociais e ambientais. "Nossa política de parceria junto às comunidades onde atuamos extrapola os investimentos e as entregas relacionadas à nossa atividade-fim: realizamos projetos sociais, ambientais e de sustentabilidade que visam nos conectar à população para a qual a operação acontece, com o objetivo de melhorar a vida dessas pessoas", define Marin.