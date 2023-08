Terceiras faixas de trechos da RSC-287 são liberados

A Concessionária Rota de Santa Maria liberou para o tráfego de veículos duas importantes intervenções na rodovia que foram concluídas. Tratam-se dos dois trechos de terceiras faixas da RSC-287, entre os quilômetros 227,9 e 229,9 em Santa Maria, totalizando 1,8 mil metros de ampliação de pista.

As obras fazem parte das obrigações contratuais do segundo ano de atuação da Concessionária Rota de Santa Maria e visam aumentar a capacidade de tráfego e melhorar a segurança do trânsito no trecho, especialmente nos horários de pico. O investimento é superior a R$ 2,5 milhões.

O gerente de Operações da Rota de Santa Maria, Ricardo Abreu, explica que a terceira faixa é a expansão de um trecho da rodovia que já possui duas pistas. "Essa ampliação visa melhorar o fluxo de veículos e aumentar a capacidade da rodovia, oferecendo melhor trafegabilidade principalmente em horários de pico, além de melhorar a segurança viária da região" destaca.