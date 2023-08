Capão da Canoa recebe representantes de 106 municípios para etapa do Enart

Neste final de semana, o município de Capão da Canoa receberá a 2ª Inter-Regional do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) 2023, em sete palcos do município: Casa de Cultura (dois palcos), SACC, Ginásio Otto Birlem, EEEM Luiz Moschetti e Câmara Municipal (dois palcos). As atividades nos palcos iniciarão às 8h e terão entrada gratuita.

O município irá receber tradicionalistas de dez Regiões Tradicionalistas (RT) do Estado. Fazem parte desta Inter-Regional, a 1ª RT, 2ª RT, 6ª RT, 12ª RT, 15ª RT, 16ª RT, 22ª RT, 23ª RT, 26ª RT e 30ª RT, representando 106 municípios do Rio Grande do Sul. O evento é uma realização conjunta entre o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG-RS) e prefeitura.