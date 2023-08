Reunião em Brasília busca solução para trechos da BR-153

O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social de Erechim, Mario Rossi, está em Brasília, acompanhado do coordenador da Coordenadoria de Habitação, Adriano Chelepa, para tratar de assuntos relacionados à infraestrutura e buscar investimentos federais ao município de Erechim. Entre eles, veículos para segurança pública, o trevo de acesso ao novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, localizado no Bairro Industrial Davide Zorzi e, também, a situação do projeto de asfaltamento da Transbrasiliana (BR-153).

No DNIT, o secretário, Mario Rossi, foi recebido pelo diretor geral de Planejamento, Luiz Guilherme de Mello, e pelo coordenador geral de Projetos, Rodrigo Portal, que repassaram informações sobre a Transbrasiliana. Conforme os representantes do Departamento, no cronograma de obras do DNIT, a perspectiva é licitar neste ano de 2023 ainda a obra de asfaltamento dos 70 quilômetros de Erechim a Passo Fundo e iniciar as obras o ano que vem. "Eles estão priorizando este trecho sem asfalto da rodovia federal de Erechim a Passo Fundo. O DNIT quer licitar ainda este ano, eles afirmaram isso, para começar a execução das obras no ano que vem, este é o projeto", observa Mario Rossi.

Em seguida, os representantes da autarquia deram orientações ao secretário sobre os critérios de implantação do trevo de acesso ao novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, que está localizado em rodovia federal, na BR-153. "Eles nos disseram que a maneira como estamos trabalhando neste projeto está correta", destaca o secretário.

Em outra agenda na capital federal, no Ministério da Justiça, o secretário Mario Rossi, se reuniu com a assessora do ministro e coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), Tamires Sampaio, para viabilizar a vinda de viaturas para Erechim. "O ministério vai comprar as viaturas, através de licitação, e repassar aos municípios de todo o Brasil, vamos tentar nos encaixar para receber também", disse o secretário.