Parque tecnológico de Pelotas abre edital que oferece expansão do espaço físico para empresas

Empresas do setor de tecnologia e indústria criativa que buscam expandir o seu espaço físico podem se inscrever no edital de ocupação do Pelotas Parque Tecnológico. O objetivo é ampliar ainda mais o número e a qualidade de empresas residentes no espaço, que conta com salas que variam de 12 a 140 m². Os interessados devem apresentar suas propostas de desenvolvimento tecnológico, documentos de qualificação técnica e de habilitação conforme o edital disponível no site do parque tecnológico (pelotasparquetecnologico.com.br/).

As empresas que estão alocadas no ambiente do Pelotas Parque Tecnológico têm a oportunidade de interagir de forma ativa com instituições de ensino e pesquisa através da Diretoria Técnico Científica para impulsionar seus negócios. Além disso, podem participar de eventos frequentes no calendário do Pelotas Parque que incentivam a troca de experiências entre as empresas e profissionais.

A infraestrutura do local também beneficia as empresas residentes com segurança e portaria 24 (de segunda a sexta-feira), estacionamento com 70 vagas para carros e 10 para motos, além de uma usina fotovoltaica que gera economia de energia elétrica. É possível utilizar também as áreas comuns e são disponibilizadas quatro salas de reuniões, bicicletário, sala de curso, espaço café com Wi-Fi livre, sem taxa de condomínio e ainda um sistema de videomonitoramento.