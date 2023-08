Santa Maria vai ampliar a oferta de atendimento para autistas

Para aumentar a oferta de vagas de atendimento especializado para pessoas com diagnóstico - e suspeita de diagnóstico - de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências intelectuais, a prefeitura de Santa Maria investiu cerca de R$ 1 milhão por meio de um convênio firmado com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A formalização ocorre nesta quinta-feira (31), às 14h, na sede da Apae em Santa Maria.

O acordo prevê a contratação de profissionais da saúde para que a Apae preste atendimento especializado, visando a habilitação, a reabilitação e a inclusão social da pessoa com TEA. Sendo assim, a partir de setembro, serão ofertadas, inicialmente, 80 vagas mensais para atendimentos em diversas especialidades, podendo chegar a um limite máximo de 150 pessoas atendidas ao mês.

Conforme dados da Secretaria de Saúde, estima-se que, atualmente, cerca de 300 pessoas com TEA estejam na fila de espera em Santa Maria. "Percebemos que a Apae tem capacidade técnica de acolher essa demanda que vínhamos buscando em diálogo com a Secretaria de Educação, com o Programa de Atendimento Especializado Municipal, com os nossos serviços de saúde, com o Ministério Público e associações. Então, o município se movimentou para conseguir aumentar este acesso para as crianças, que é o nosso maior público, que necessitam dar início ou continuidade em um tratamento em um serviço de referência. O que estamos fazendo é aumentar a oferta de atendimento nesse serviço de referência para Santa Maria e municípios da região", explica o secretário de Saúde, Guilherme Ribas.

"A ideia é que consigamos atender de 80 a 120 pacientes neste primeiro momento. Com esse convênio, será feita a contratação de pelo menos 10 profissionais para fazer esse atendimento direto ao autismo e outras deficiências. Serão contratados profissionais direcionados a essa espera, que já ocorre há um tempo", explica o enfermeiro da Secretaria de Saúde e responsável pela Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Marlon Marinho.