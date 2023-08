BRDE e prefeitura assinam contrato para realização de obras em Caxias do Sul

Com o objetivo de executar obras estruturais para reduzir o risco de alagamentos, a prefeitura de Caxias do Sul irá construir três novos reservatórios na cidade, ampliando em 50% a capacidade atual para reter as águas em dias de chuva intensa. O investimento total é de R$ 25 milhões, sendo a maior parte financiado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O termo de aprovação da linha de crédito foi celebrado nesta quarta-feira (dia 30), na Casa BRDE, durante a programação da 46ª Expointer.

"Mais do que um projeto de infraestrutura, trata-se de um investimento para salvar vidas. Por conta da topografia da nossa cidade, as pessoas não fazem ideia do risco a que estão sujeitas", salientou o prefeito Adiló Didomenico. Parte do valor financiado, acrescentou o prefeito, será destinada para elaboração de um plano diretor específico para o manejo das águas pluviais e melhorias nas redes de microdrenagem em vários bairros da cidade. "Essa é uma necessidade antiga, não se pode conceber nos tempos atuais, para um município da dimensão do nosso, não dispormos de um plano diretor de saneamento para apontar as prioridades de investimentos", frisou.

Os três novos reservatórios serão instalados nas localidades de Villa Brazil, DeLazzer e junto ao campus da Universidade de Caixas do Sul UCS). Atualmente, o município conta com cinco reservatórios de detenção das chuvas, com uma capacidade de 56 mil metros cúbicos.

Durante a assinatura, o vice-presidente e diretor de Operações do banco, Ranolfo Vieira Júnior, destacou a excelência da gestão de Caxias do Sul e a determinação do prefeito em viabilizar novos projetos estruturantes para a cidade. "Celebramos esse financiamento, mas já estamos mobilizando as áreas técnicas do BRDE e a prefeitura para futuras obras importante para Caxias do Sul. Essa é a missão do banco", antecipou Ranolfo.