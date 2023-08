Pesquisa da UCS mostra situação dos jovens no mercado de trabalho

O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou pesquisa sobre o crescimento setorial, estoque de empregos, remuneração e o tempo médio de trabalho dos jovens em Caxias do Sul. O estudo foi lançado neste mês, em que é celebrado o Dia Nacional da Juventude.

O trabalho analisou a juventude compreendida em três faixas etárias: até 17 anos, de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos. A primeira faixa representa os jovens trabalhadores que se inserem no mercado de trabalho ou que participam de programas governamentais como, por exemplo, o Jovem Aprendiz. A segunda faixa representa jovens em transição para a idade adulta, e a última representa os adultos jovens.

O documento revela que cursos de Ciências Sociais e Humanas foram as que mais cresceram de 2020 a 2023, dando preferência para a área administrativa, financeira e psicológica. A área que mais diminuiu neste período foi a biológica, com um recuo de 50% nas contratações.

Já as áreas jurídicas, exatas e de engenharias mantiveram-se na média, com um crescimento médio de 5% a 10%. Os trabalhadores técnicos têm crescido em ritmos maiores do que trabalhadores de ensino superior. Enquanto a evolução dos técnicos cresce em uma média de 16% ao ano, os de ensino superior (completo e incompleto) encolheram -5% ao ano.

Outro dado é que as contratações de Jovens-Aprendizes tem surpreendido pelo seu crescimento ano após ano, de 2020 para 2021 foi 62% de crescimento das admissões, e de 2021 para 2022 foram 11%. Analisando o mesmo período de 2022 em comparação com 2023, foram 310 contratações a mais no período.

Coordenadora do Observatório há mais de 10 anos, a professora Lodonha Maria Portela Coimbra Soares também atenta para essa rotatividade dos jovens. "O perfil vem mudando, o jovem quer mais flexibilidade, áreas como tecnologias e voltadas à economia criativa. Não é mais uma juventude como a das gerações passadas, que entra em um local de trabalho e pretende se aposentar nele. O jovem de hoje fica onde ele se sente acolhido e gosta de trabalhar", constata.

Lodonha destaca, inclusive, que boa parte da pesquisa foi conduzida por jovens estagiários e bolsistas do Observatório, o que lhe proporcionou uma grata experiência. "É muito interessante analisar a capacidade dessa juventude, que não tem medo de buscar e de tentar. O interesse, a proatividade e a rápida capacidade de aprendizagem dos jovens naquilo que lhes é atrativo ficam muito evidentes", ressalta.