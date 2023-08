Pelotas tem reconhecida a situação de emergência

O Diário Oficial da União (DOU) trouxe, na edição desta terça-feira (29), a portaria que reconhece a situação de emergência de Pelotas diante dos prejuízos registrados durante a passagem do ciclone, na região, entre os dias 12 e 13 de julho, que causou uma série de estragos em bairros e zona rural da cidade.

No dia 20 de julho, a prefeita Paula Mascarenhas publicou o decreto declarando a situação. Depois de uma semana do evento climático, diversas avaliações de laudos técnicos, vistorias e cálculos levaram aos levantamentos que apontaram, somente na produção agrícola, cerca de R$ 3 milhões em perdas, além dos danos verificados em prédios públicos.

Com o reconhecimento da situação de emergência, por parte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, torna-se possível, por exemplo, que o trabalhador que teve a casa danificada durante o vendaval possa acessar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), se ainda o tiver até o limite de R$ 6,2 mil. A Prefeitura, agora, começa a fazer novo cadastro das pessoas que tiveram a moradia atingida pelo temporal. A projeção é que 180 famílias tenham sido prejudicadas no município.