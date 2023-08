Campus da Feevale em Campo Bom terá hub de saúde única

Impulsionar o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico do Vale do Rio dos Sinos, através da criação de um hub de inovação na área de Saúde Única. Esse é o objetivo da Universidade Feevale com o Hub Onehealth, que será estabelecido na unidade de Campo Bom do Feevale Techpark. A instituição foi contemplada no edital Parques Tecnológicos, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCTI), que destinará R$ 14.5 milhões em recursos ao projeto, que será a primeira incubadora tecnológica em biotecnologia e saúde única do Rio Grande do Sul.

A partir dos recursos, será construído um novo edifício na área do parque, com laboratórios. Será criado, dentro do ecossistema existente do Feevale Techpark, um programa de apoio e aceleração de empresas para o desenvolvimento de produtos e empresas na área de saúde e biotecnologia, integrando as áreas de Saúde Humana e Saúde Animal.

O edifício terá uma área de 2.1 mil metros quadrados, contando com três pavimentos, 15 salas/laboratórios, sala de administração, sala de reuniões e espaços compartilhados. O projeto considerou a utilização de recursos renováveis, como reaproveitamento de águas pluviais para os sanitários e mangueiras externas e a instalação de placas solares na cobertura para geração de energia renovável, evidenciando a sustentabilidade em sua concepção.

Entre os laboratórios e serviços, o Hub Onehealth terá laboratório de qualidade e teste de produtos biotecnológicos; laboratório de Testes NB3, com potencial de desenvolvimento de vacinas e testes rápidos; controle microbiológico em insumos e produtos biológicos; e aceleração de empreendimentos da área de saúde única. O Hub Onehealth permitirá que empresas da área tenham acesso a uma infraestrutura especializada completa para pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade de produtos biotecnológicos e de saúde. Essa estrutura será complementar aos laboratórios já existentes no Feevale Techpark, como laboratórios de Design Factory e Saúde Única, por exemplo, e o Hospital Veterinário Feevale, que fazem parte do complexo do parque.

O hub tem o intuito, assim, de alavancar a interação entre universidade e empresa, auxiliando na competitividade dos empreendimentos, em um mercado praticamente dominado por empresas internacionais. Outra meta do Hub Onehealth é a prospecção de empreendimentos nascentes para o ambiente de inovação em saúde. O espaço deverá estar totalmente implementado em, até, 48 meses.

O reitor da Feevale, Cleber Prodanov, acredita que a aprovação do projeto por parte da Finep é muito importante. "Primeiro, por ser um projeto bastante vultoso: serão quase R$ 15 milhões a serem investidos no parque tecnológico; segundo, é audacioso, por unir a saúde humana e animal, em que a pesquisa que realizamos na universidade, as estruturas do Hospital Veterinário, da Medicina, da Medicina Veterinária e dos laboratórios, bem como as nossas empresas da saúde, vão se unir para dar um novo significado a essa nova área do parque que vamos começar a implementar a partir desse projeto", explica.

A saúde única (onehealth), que dá nome ao hub, entende a saúde humana, animal e o meio ambiente como entes indissociáveis. A pesquisa e desenvolvimento com enfoque de saúde única visa criar soluções de diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças que compreendem o elo entre saúde humana, animal e proteção ao meio ambiente, além de novos produtos e serviços.