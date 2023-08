IGP passa a funcionar em novo local em Erechim

O Instituto Geral de Perícias (IGP) em Erechim já está atendendo em novo endereço, na avenida Germano Hofmann, 351, térreo, no mesmo local da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na manhã desta terça-feira (29) um ato marcou o início das atividades, com a presença de autoridades locais e regionais.

O valor da reforma de R$ 32 mil, foi arcado pelos 32 municípios da Associação dos Municípios do Alto Uruguai (AMAU), onde cada um contribuiu com R$ 1 mil. O aluguel, incluindo água e luz, em torno de R$ 4 mil, está sendo suportado pela prefeitura de Erechim. Os funcionários do IGP relatam que ainda faltam médicos legistas e papiloscopistas para melhorar a qualidade dos serviços prestados e que seria fundamental que os próximos concursos sejam regionalizados, para que os médicos tenham vínculo com o município, e desta estejam disponíveis para o serviço.

O presidente da AMAU, Marcelo Arruda, repassou aos funcionários que ele e o prefeito de Erechim, Paulo Polis, já estiveram na sede do IGP em Porto Alegre, solicitando mais médicos legistas, tanto via concurso, como em contrato emergencial: "Estivemos em conversa com a diretora-geral do IGP, Marguet Inês Hoffmann Mittmann, e através deste diálogo, acreditamos que iremos conseguir ampliar os médicos legistas e reforçar o quadro de funcionários", pontua.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, salientou que os recursos são públicos e é papel do gestor em estar presente nas ações que melhorem a qualidade de vida da população e que o trabalho do IGP é indispensável. "Juntos com a AMAU e o trabalho incansável do IGP, iremos conseguir, mais recursos humanos, para que essa estrutura seja de excelência", disse.