Consulado honorário italiano em Caxias do Sul ganha ponto de coleta de biometria

Saudada como histórica, a instalação do serviço de coleta biométrica para emissão ou renovação de passaporte italiano em Caxias do Sul, trouxe, além de facilidades aos cidadãos de dupla nacionalidade da Serra, reforço nos vínculos que unem as culturas italiana e gaúcha. O inédito serviço entrou em operação em agosto, oportunizado por uma parceria entre o consulado-geral da Itália em Porto Alegre e o Consulado Honorário Italiano em Caxias do Sul.

"A biometria é o início de um trabalho que estamos fazendo para fortalecer ainda mais os serviços consulares e valorizar a cidade de Caxias do Sul, que merece o melhor do nosso trabalho", disse o cônsul-geral, Valerio Caruso, durante a cerimônia de inauguração da biometria. Esse entusiasmo justifica sua emoção diante do início do inédito serviço que estava proporcionando aos cerca de 30 mil cidadãos italianos da Serra. "Trabalhamos muito, e isso não seria possível sem a generosidade do Consul Honorário Gelson Castellan. Não existe um trabalho como o que ele oferece à comunidade italiana de Caxias do Sul no resto do mundo, uma atuação tão generosa, providenciando uma estrutura tão sólida. É merecedor dessa gratidão e valorização", disse.