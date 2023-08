Feira do Livro de Gravataí inicia nesta quarta-feira, no Parcão

Maior evento cultural de Gravataí, a Feira do Livro volta a ser realizada após três anos de suspensão devido à pandemia. Com o tema "Letras & Artes: Todas as Cores das Palavras", o evento terá mais de 180 atrações, no Parcão da 79. A Feira começa nesta quarta (30) e vai até domingo (3), com entrada franca. No primeiro dia, o evento começa às 12h

A edição, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, funcionará das 9h às 21h. Serão 16 livreiros, 32 sessões de autógrafos e um público estimado entre 20 mil e 30 mil pessoas. No domingo, o local ainda receberá mais uma edição do projeto Rua Aberta, com expositores e outras atrações, o que deve atrair até 15 mil pessoas ao Parcão.

As atividades da Feira do Livro serão realizadas na Tenda Denise Medonha, no Teatro Sirmar Antunes e no Espaço Musical Mestre Ivam. Além das sessões de autógrafos, o evento terá oficinas, apresentações musicais e de danças, palestras, espetáculos teatrais e contação de histórias.

"Quem lê aprende coisas novas, estimula sua criatividade, desenvolve maior entendimento e melhora a comunicação e a escrita. A leitura nos traz diferentes perspectivas e conhecimento de diferentes realidades. Cada livro é um mundo que se abre para o leitor. Por tudo isso, a Feira do Livro de Gravataí é tão importante e tão valorizada por todos nós", avalia o prefeito, Luiz Zaffalon.

A 34ª Feira do Livro de Gravataí conta com o financiamento do Pró-Cultura e o patrocínio da Prefeitura de Gravataí, Massas Romena, Farmácias São João, Cestto Atacadista e Engenho da Arte. "Estamos eufóricos com a retomada da Feira do Livro, nosso maior evento cultural. O segmento foi o mais afetado pela pandemia e está recebendo toda nossa atenção", afirma o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Leandro Soares.