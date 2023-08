Estância Velha promove circuito rural no próximo fim de semana

O Circuito de Turismo Rural de Estância Velha ocorre no domingo (3), alusivo ao aniversário da cidade. Conforme o diretor de Turismo, Maicon Dutra, a atividade tem como objetivo valorizar as propriedades rurais com potencial turístico, bem como oportunizar que a comunidade tenha a experiência de visitar e conhecer propriedades rurais da cidade. O circuito será realizado no Trenzinho (mesmo da Ruralfest) em três etapas com saídas da Praça 1º de Maio às 9h, às 13h e às 15h, com duração aproximada de 2h cada circuito.