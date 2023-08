Santa Maria ganha pista de atletismo no padrão internacional

O município de Santa Maria passou a ter mais um espaço para esporte e lazer, com a inauguração da pista de atletismo em modelo internacional, junto ao Centro de Educação Física e Desporto (CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A solenidade ocorreu com a presença da ministra do Esporte, Ana Moser, do prefeito Jorge Pozzobom, do reitor da UFSM, Luciano Schuch, de outras autoridades e da comunidade santa-mariense.

"A entrega desta pista de atletismo, que tem qualidade internacional, é uma grande vitória para o esporte e para o nosso país. A demanda por equipamentos esportivos é muito grande e um dos troféus que vamos levantar este ano é esta pista da UFSM. Trabalhamos para levar cada vez mais oportunidades que unem esporte e educação, para que possamos desenvolver cada vez mais nossos jovens e o Brasil", assinalou a ministra Ana Moser durante a cerimônia.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro, já está previsto o uso da pista de atletismo para outubro, com os Jogos Escolares de Santa Maria. Ele também avalia que com um equipamento esportivo na cidade deste porte, será possível trazer mais eventos para o município, que beneficiam também as áreas de turismo e desenvolvimento econômico.

O prefeito Jorge Pozzobom reforçou que a pista de atletismo da UFSM é mais um local público para incentivar o esporte, ainda mais por meio da Educação. "Sempre buscamos maneiras de ofertar mais qualidade de vida à população e isso, com certeza, passa pelo esporte, pelo lazer e pela educação. Assim como a UFSM tem parceria há anos com a prefeitura e utiliza o Centro Desportivo Municipal quando necessário, entendemos que a cidade, agora, tem mais um lugar, com padrão de uma pista de atletismo internacional, para fazer uso e para promoção de eventos da área. Santa Maria está de parabéns", pontua o chefe do Executivo municipal.