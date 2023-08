Seberi cria programa que oferecerá prêmios a partir das notas fiscais

A prefeitura de Seberi lançou o programa Notinha da Sorte 2023. A iniciativa tem como objetivo conscientizar os consumidores do município sobre a importância da emissão de nota fiscal pelo comércio local, prestadores de serviços e produtores rurais e colocar o CPF na nota. No total serão distribuídos R$ 50 mil em prêmios.

Para participar é preciso solicitar nota fiscal, nas compras e nos serviços, com CPF e cadastrar no site do programa. Por lá, o usuário faz o cadastro do CPF na categoria geral e seleciona a opção Concurso Notinha da Sorte na Escola, onde irá incluir o nome do aluno que receberá a pontuação, na turma e escola matriculado.

O acesso pode ser feito pelo celular ou pelo computador, No celular é só direcionar a câmera sobre o QR Code que consta na nota, seleciona o aluno e grava. São válidas notas emitidas desde 1º de janeiro de até 29 de dezembro de 2023. Os prêmios variam entre R$ 500,00 a R$ 2 mil.