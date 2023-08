Prefeitura assina contrato para reformas em UBS de Erechim

A prefeitura de Erechim assinou nesta segunda-feira (28) o termo de início de obras para ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Bela Vista. As intervenções irão compreender 401,75 metros quadrados de reforma, 170 metros quadrados de ampliação, totalizando uma área de mais de 571 metros quadrados. Ao todo, serão investidos R$ 929.3 mil.

Para a ampliação serão executadas obras para construção de sala de imunização e respectiva espera, sanitários para PCD e mais seis consultórios médicos, sendo dois com sanitários e todos com ambientes climatizados com ar condicionado. Na reforma da área já existente será realizado mudança de layout na recepção e farmácia, substituição do piso por porcelanato, substituição dos forros, substituição da cobertura e calhas, pintura interna e externa, substituição das portas e janelas, com aumento de vãos, alteração da área externa de acesso e estacionamento e substituição das instalações elétricas.

Segundo a secretária de Saúde, Éclesan Palhão, os projetos de requalificação são elaborados de acordo com as necessidades das unidades. "Nossas equipes fazem projetos das obras a partir de estudos que apontam todas as necessidades para que seja possível entregar uma infraestrutura mais segura e com espaços adequados para otimizar os atendimentos. Já realizamos uma entrega de uma UBS totalmente nova no Bairro Progresso, além da reforma e ampliação da UBS São Vicente de Paulo, Jaguaretê e Centro. Também estamos com as obras em andamento nas unidades do Aldo Arioli e Atlântico e iremos seguir atuando para que nossas Unidades sejam adequadas para garantir uma saúde pública de qualidade para as pessoas", finaliza a secretária de Saúde.