Festival Internacional de Teatro vai até 3 de setembro em Canoas

Começou esta segunda-feira (28) e vai até o dia 3 de setembro o 12° FESTIA - Festival Internacional de Teatro em Canoas. O evento irá promover atrações de teatro, música, dança, circo, performances, atividades formativas, bate-papos, homenagens e exposição, a maior parte com acesso gratuito. Participam artistas, grupos e companhias de teatro de São Paulo, Ceará, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Serão, ao todo, 23 atividades em sete de dias de intensa programação.

A abertura oficial ocorreu no Teatro do Sesc Canoas (Guilherme Schell, 5340, Centro), com a performance "Sob seus Olhos", apresentada pela artista Kanauã Nharu, uma visão singular e pessoal da artista sobre o Orixá Exu, divindade venerada dentro do panteão da religião afro-brasileira. Na sequência, o grupo Tormenta de Lagartos (Uruguai) marca, novamente, sua presença com o trabalho "El Corte Tango Varieté!". Encerrando o primeiro dia, o espetáculo "Choupana do Preto Velho Pai Antônio", o ator Edgar Alves promove o encontro com o místico, ao estilo teatro lambe-lambe, no espetáculo "Choupana do Preto Velho Pai Antônio", a partir de uma das entidades mais respeitadas da Umbanda, o preto-velho.

Entre os destaques da programação, está o 2° Encontro de Bufões, com atrações de diferentes cidades, que ocorrerá no Calçadão do Centro de Canoas, nesta terça-feira (29), às 12h, promovendo a interação com os transeuntes da cidade. Ainda no dia 29, às 19h, serão comemorados três anos do Espaço Cultural Jutaí, com a performance "Ensaio Aberto. O artista Arthur Côrtes apresenta cenas aleatórias dos espetáculos, causos sobre suas criações e curiosidades diversas da sua trajetória, tudo com espaço para interação do público.

Nesta edição, o homenageado e ganhador do Troféu Gato Preto é o Quilombo Chácara das Rosas, que teve início com o casal João Maria Genelício de Jesus e Rosalina Correa de Jesus. Na década de 1940, o casal se mudou da localidade do município de Gravataí, para o recém-emancipado município de Canoas, que, antes da emancipação, em 1939, era o 4º distrito de Gravataí e mantinha estreitos vínculos socioeconômicos com o então município sede.