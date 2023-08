Autorizada a retomada de obras em escola de Caxias

Foi assinada a ordem de início para retomada das obras de construção do novo prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Atiliano Pinguelo, em Caxias do Sul. A expectativa é garantir que, já no início do ano letivo de 2024, hajam condições de uso do espaço, dando fim à rotina diária dos alunos, que se deslocam, por meio de transporte escolar, até o prédio do antigo Mutirão, localizado na rua Pinheiro Machado, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Esta situação ocorre desde 2019, quando o antigo prédio da escola, localizado no Bairro De Zorzi, foi interditado.

A secretária da Educação, Sandra Negrini, reforçou que não é intenção da pasta atrasar obras, pois os custos adicionais são muito elevados. Citou, por exemplo, o investimento anual de aproximadamente R$ 900 mil no transporte dos alunos e aluguel do prédio do antigo Mutirão para manter os serviços. "Precisamos otimizar os recursos e acelerar os processos. A rede municipal de Caxias do Sul triplicou nos últimos 10 anos, tornando-se a maior do estado. Temos mais de 45 mil alunos matriculados", ressaltou.

Sandra Negrini relatou que, mesmo com a perda de R$ 80 milhões de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fundeb) no primeiro semestre do ano por conta da redução de retorno do ICMS, a pasta tem em execução de 14 a 15 obras de diferentes portes em andamento para serem concluídas nos próximos meses. Também informou que está em andamento a elaboração o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI) de 10 escolas municipais, medida que deveria ter sido encaminhada ainda em 2013.

O prefeito Adiló Didomenico recordou, além da inflação galopante dos anos 2021 e 2022, que fez com que muitas obras públicas, em todos os níveis de governo, fossem abandonadas, a construção do novo prédio da escola Atiliano Pinguelo apresentou dois problemas de ordem técnica. O primeiro, após o início das obras, foi o surgimento de uma galeria até então desconhecida e que exigiu ação adicional. A segunda foi a necessidade de acordo com um vizinho, que havia aberto um acesso pelo terreno.

Outro grande obstáculo nas tentativas de se acelerar o processo para a retomada das obras na escola foram os vários aspectos legais envolvidos com a rescisão contratual e a contratação de empresa subsequente na classificação da licitação, com manutenção de projetos e correção monetária referente ao período. O valor total a ser investido permanece em R$ 3.5 milhões.