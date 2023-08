Prédio da prefeitura de Gravataí ganha nova utilidade

Ocorre nesta segunda-feira (28), às 17h30, o ato de entrega das chaves do prédio histórico da prefeitura à Cultura. Com a mudança da sede municipal para o novo centro administrativo municipal o prédio onde ficava o gabinete do prefeito será destinado a intervenções culturais.

Segundo o prefeito Luiz Zaffalon, entregar esse prédio histórico para o setor cultural é respeitar o trabalho feito no município pelo setor. "O Centro de Gravataí está passando por uma revitalização importante. Garantir que a cultura esteja presente no coração da cidade é um compromisso da nossa gestão. Gravataí só tem a ganhar com este novo espaço", ressalta o prefeito.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer Leandro Ferreira, esta cerimônia de entrega das chaves é mais uma demonstração de compromisso do prefeito Luiz Zaffalon com a cultura. Leandro ainda explica que o Centro de Gravataí já conta com um circuito cultural, que agora terá mais um espaço de visitação.

"Ainda estamos estudando qual a melhor forma de aproveitar esse prédio histórico. Trazer uma parte da biblioteca municipal para esta região, utilizar para exposições de arte, são diversas as possibilidades. Mas, com certeza, nosso foco é entregar mais serviços de cultura para a população", concluiu Leandro.