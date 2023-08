Programas de Pelotas são apresentados em reunião em Brasília

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas esteve reunida em Brasília, na semana passada, com a secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Machado. Durante o encontro a chefe do Executivo pelotense compartilhou a experiência do Município, em relação às ações promovidas pelo Pacto Pelotas pela Paz, e também apresentou a campanha Rolê Daora, importante ferramenta de conscientização do programa de convivência urbana, instituído em Pelotas na última semana.

A responsável pelo órgão nacional elogiou o trabalho que vem sendo realizado em Pelotas, destacando os números positivos obtidos por meio do Pacto, e se interessou em conhecer mais sobre a política pública implantada no município.

A pasta, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem como principal objetivo garantir a aplicação da justiça, por meio da transformação dos bens apreendidos, bem como promover a ordem jurídica, a redução da oferta, a repressão da produção não autorizada, a prevenção do uso indevido e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas.

Na próxima semana, uma nova reunião de trabalho deve ser realizada no MJSP, onde de forma mais ampla, será apresentado o caso de Pelotas e os demais aspectos envolvidos na construção e no desenvolvimento do Pacto Pelotas pela Paz.

"Tivemos uma agenda muito produtiva onde tratamos de políticas públicas de gênero, visando a ampliação da igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Apresentamos ainda o programa da FNP, feito em parceria com o Instituto Alziras, que busca estimular cidades no avanço da temática da igualdade de gênero e no empoderamento de meninas e mulheres", explicou a prefeita Paula.