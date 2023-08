PAC dos Frigoríficos, em Venâncio Aires, vai receber projeto de pavimentação

O projeto lançado em 2013, que difundiu Venâncio Aires como pólo de proteína animal e idealizou a pavimentação asfáltica para a sede dos quatro principais frigoríficos localizados no interior do município, recebeu um novo e importante capítulo. Dez anos depois, o prefeito Jarbas da Rosa apresentou a empresários de Linha Picada Nova, o projeto referente ao último trecho do chamado PAC dos Frigoríficos, que prevê a pavimentação de 7,2 quilômetros da estrada que liga a RSC-287 até o frigorífico Bom Frango. O projeto completa o primeiro ciclo de investimentos na proteína, mas garante desenvolvimento econômico não apenas para esse setor, mas para dezenas de comunidades também beneficiadas com os asfaltos.

Com a estrada para Santa Emília (Frigorífico Kroth) concluída em 2016, Linha Sapé (Frigorífico Sapé) em 2023 e Vila Mariante (Frigorífico Boi Gaúcho) também neste ano de 2023, a próxima e última etapa contempla a Avícola Bom Frango, em Linha Picada Nova. Para tanto, o prefeito Jarbas da Rosa revelou n, em reunião com empresários e vereadores da região, que o projeto para a pavimentação de 7,2 km, da RSC-287 até o ginásio da localidade, cerca de 500 metros além da empresa, foi cadastrado no mês de julho junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

De acordo com a proposta enviada ao governo federal, o município buscará R$ 15 milhões para a obra que tem como principal justificativa o desenvolvimento econômico da localidade. "Pelo projeto, serão necessários até R$ 20 milhões para o trecho, mas terá contrapartida do Município. Agora estamos na fase de reunir mais dados para embasar o nosso dossiê em busca desses recursos", destacou o prefeito

Com a definição do projeto, valores e próximos passos, os empresários da região destacaram o momento de esperança renovada na Picada Nova. "Esse asfalto vai beneficiar produtores de fumo, cereais, o frigorífico, a arrozeira", finalizou o empresário Paulo Santos.