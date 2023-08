Avançam as obras de duas rotatórias da RSC-453, em Lajeado

As obras que envolvem a construção de duas rotatórias na RSC-453, em Lajeado, seguem avançando. Promovidos pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), os serviços de pavimentação da interseção no quilômetro 27 - localizada próxima ao entroncamento da estrada com a ERS-130 - já estão em fase final de execução.

Nesta etapa dos trabalhos, as equipes realizam a drenagem do canteiro central e operações complementares, as quais incluem trabalhos no meio-fio da intervenção, que já conta com o formato de rótula. A conclusão da obra qualificará o fluxo de veículos em direção ao perímetro urbano do município, além de reforçar a segurança para a comunidade do bairro Floresta e as cidades adjacentes.

Nas imediações, a EGR também opera na construção de uma segunda rotatória - localizada na altura do quilômetro 29 - outra obra que irá reorganizar o tráfego da região. No momento, já foram concluídos os serviços de terraplanagem da intervenção e já foi iniciada a drenagem e a pavimentação do local. Em função dessas intervenções, a EGR alerta os motoristas e os pedestres que circulam pela região para a presença de trabalhadores e veículos pesados às margens da rodovia.