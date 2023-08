Equipamento agiliza atendimentos na região central de Santa Maria

Duas situações chamaram a atenção de quem circulava pelo Calçadão Salvador Isaia e pela Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, na semana passada. Isso porque um equipamento instalado pela Prefeitura no Calçadão foi determinante para o socorro de dois idosos por meio do acionamento do botão do pânico da estrutura. No primeiro caso, a Guarda Municipal foi determinante para o desfecho positivo do caso. No segundo episódio, o Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no atendimento.

Trata-se da Torre de Monitoramento, ainda em fase de teste, mas que, ao ter o seu botão do pânico acionado por populares, já se mostrou eficiente e eficaz em situações de urgência e emergência.

Ao ser acionado, funciona como um interfone interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que, por sua vez, avalia a situação e aciona o socorro, seja de agentes da Guarda Municipal, por meio de radiocomunicadores, ou de profissionais de outra instituição de segurança pública ou salvamento, como os bombeiros.

O superintendente da Guarda Municipal de Santa Maria, Santo Cordeiro, explica que, diariamente, uma equipe da Guarda fica nas proximidades da Saldanha Marinho e do Calçadão, o que ajudou no rápido atendimento ao idoso. A equipe realizou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros para pessoas em situação de engasgamento, e conseguiu fazer com que o idoso expelisse o pedaço de carne que estava obstruindo as vias aéreas. Após, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e deram sequência ao atendimento no interior da unidade móvel, liberando o idoso posteriormente após o salvamento exitoso.

O superintendente reforça, também, que o videomonitoramento na área urbana do município veio a somar junto ao trabalho da Guarda Municipal e de todas as forças de segurança que atuam em Santa Maria. O sistema inibe assaltos, facilita os atendimentos à vida, no registro de acidentes de trânsito, entre outras situações. O superintendente informa, ainda, que, atualmente, o Ciosp trabalha com mais de 1,2 mil câmeras de videomonitoramento instaladas em locais como escolas, praças e cruzamentos viários, por exemplo.

A Torre de Monitoramento foi instalada no dia 31 de julho, entre o Calçadão Salvador Isaia e o viaduto Evandro Behr. O equipamento conta com botão de emergência e câmeras de alta resolução. O uso de tecnologia na segurança pública oferece vantagens para uma melhor gestão, resultando em benefícios para a economia local, visando à segurança coletiva e contribuindo para o desenvolvimento econômico, demonstrando a presença da segurança pública no local.

A prefeitura explica que, para a torre funcionar perfeitamente, há necessidade de realização de treinamento por parte dos servidores, o que ocorrerá no próximo dia 30. Sendo assim, a previsão é de que o sistema esteja em funcionamento a pleno a partir de 1º de setembro. De qualquer forma, ele já está trazendo resultados positivos conforme o que foi proposto.