Avaliação Nacional de Vinhos abre venda de ingressos a interessados em conhecer novidades da safra 2023

A maior celebração do vinho brasileiro chega a sua 31ª edição e apreciadores de todo o Brasil podem garantir a experiência única na maior degustação de vinhos de uma safra do mundo no dia 29 de agosto, a partir das 9h, por meio do site (enologia.org.br/avaliacao-nacional-de-vinhos). A exemplo de edições anteriores, a venda esgota rapidamente. Por isso, a Associação Brasileira de Enologia (ABE) chama a atenção do público para que fique atento as instruções de forma a garantir, seja o ingresso presencial, seja o kit, conforme preferência do participante.

A 31ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2023 será realizada dia 4 de novembro, às 17h, no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves Todos os anos, milhares de apreciadores reservam a data para viver o vinho brasileiro. Estão sendo disponibilizados 750 ingressos para o público apreciador conferir de perto a representatividade da safra, além de 450 kits para os que preferirem acompanhar de casa, assistindo pelo canal da ABE no Youtube. Com isso, cerca de 2 mil pessoas deverão degustar as 16 amostras representativas da Safra 2023. Para o presidente da ABE, Ricardo Morari, esta é uma grande oportunidade para quem aprecia a cultura do vinho e deseja viver uma experiência única no mundo. "A Avaliação Nacional de Vinhos se tornou um evento muito concorrido justamente pelo seu caráter excepcional. Além de degustar a representatividade da safra em curso, também confraternizamos, integrando todo o setor", destaca.