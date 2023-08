Imbé vai ganhar nova praça com quadras para esportes

A cidade de Imbé contará com mais um novo espaço de lazer. O prefeito Ique Vedovato assinou contrato da Praça Brandina Barbosa Oliveira, localizada entre a rua Carlos Drumond de Andrade e a ERS-786, no bairro Asa Branca. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico, Elton Kieser, a área de 1.856,27 metros quadrados contará com áreas esportivas para a prática de modalidades como futebol, vôlei e beach tennis. Todas estas quadras terão cerca de proteção e drenagem para evitar que as águas das chuvas fiquem acumuladas.