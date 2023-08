Marau Summit apresenta elenco de palestrantes e programação

O Marau Summit, agendado para o dia 30 de setembro, surge como uma oportunidade para aqueles que desejam não apenas expandir suas perspectivas, mas também estabelecer conexões valiosas, absorver conhecimentos de alto nível e se inspirar para atingir novos patamares nas carreiras e nos negócios. O evento, que acontece na Casa de Cultura de Marau, contará com a presença de um elenco de palestrantes renomados, cada um trazendo sua expertise e experiência para o palco.

Nomes como Cris Arcangeli, Ricardo Cattani, Erasmo Vieira, Khristian Paterhan, Marina Dilda, Renner Silva, Márcia Cristina Rigo, Ederson Dedordi, Alessandra Smaniotto e Emerson Picoloto estarão presentes para compartilhar suas jornadas, insights e conhecimentos, proporcionando uma experiência enriquecedora e transformadora. A organização do Marau Summit pensou no evento como uma oportunidade de ampliar a rede de contatos dos participantes.

O evento reúne uma diversidade de profissionais talentosos, empresários visionários e empreendedores, todos em busca de oportunidades de colaboração e crescimento mútuo. A troca de ideias e informações em um ambiente propício para networking pode levar à descoberta de parcerias estratégicas que impulsionam sua carreira ou negócio para novos níveis de sucesso.

Além disso, o Marau Summit oferece acesso direto a palestrantes renomados e especialistas em diversas áreas. A possibilidade de ouvir e interagir com essas figuras influentes proporciona uma experiência enriquecedora, repleta de insights valiosos que podem ser aplicados imediatamente em sua trajetória profissional. De marketing e tecnologia a gestão e empreendedorismo, a variedade de conhecimentos compartilhados no evento é uma oportunidade única para se manter atualizado com as últimas tendências e melhores práticas do mercado.

O evento também oferece uma plataforma única para construir um networking poderoso. Esta é a chance de conhecer novos clientes, parceiros comerciais e até mesmo investidores em potencial, tudo em um ambiente projetado para estimular a interação e a conexão. O Marau Summit não é apenas um evento de um dia; é uma jornada para cultivar relacionamentos valiosos que podem render frutos ao longo de sua carreira.

O evento tem o objetivo de encorajar os participantes a superar desafios, acreditar em seu próprio potencial e perseguir seus objetivos com determinação renovada. Os ingressos para o Marau Summit podem ser adquiridos pela internet (citysummit.com.br).