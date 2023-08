Gravataí inicia estudos para PPP da iluminação

Ocorreu nesta semana o encontro que marca o início dos estudos de estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) de Iluminação Pública em Gravataí. Este projeto visa aprimorar significativamente o parque de iluminação pública do município a partir da modernização de 100% dos pontos de iluminação por luminárias de tecnologia LED, trazendo uma série de benefícios diretos e indiretos para a população.

A PPP de Iluminação Pública representa um passo importante na busca contínua da administração municipal por melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos de Gravataí. O projeto será estruturado com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP-Caixa). Além disso, a estruturação também conta com o assessoramento da Caixa Econômica Federal e coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SEPPI).

As PPPs promoverão a modernização e a troca das atuais lâmpadas por LED nos dois primeiros anos de vigência do contrato. A abordagem aplicada pela Caixa permite ganhos ambientais, com perspectiva de redução em mais de 50% na conta de energia elétrica com iluminação pública do município.

"A iluminação pública moderna e eficiente traz outros ganhos para a sociedade, dentre os quais se destacam a redução da criminalidade e de acidentes de trânsito; o estímulo à circulação noturna de pessoas com fomento ao lazer, comércio e turismo; a valorização do patrimônio histórico e cultural e a maior durabilidade do serviço de iluminação pública", enumera o prefeito Luiz Zaffalon.

Atualmente, a Caixa tem 57 projetos de estruturação de concessões e PPPs em carteira, que visam proporcionar mais de R$ 21 bilhões em investimentos pela iniciativa privada em 205 municípios, beneficiando mais de 21 milhões de cidadãos.