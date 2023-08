Debate em Erechim mira a preservação das águas do rio Uruguai

Erechim sediou durante esta semana o primeiro Seminário Internacional do Observatório do Rio Uruguai. O evento, realizado no Campus da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), tem como principal objetivo fomentar a rede entre pesquisadores e gestores na área de recursos hídricos, buscando a preservação das águas da bacia hidrográfica transfronteiriça do rio Uruguai.

Estiveram presentes o prefeito de Erechim, Paulo Polis; o secretário de Meio Ambiente da Capital da Amizade, Cristiano Moreira; o diretor da UFFS, professor Luís Fernando Santos Corrêa da Silva; prefeitos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; gestores públicos e representantes das entidades e instituições participantes.

Além disso, os encontros proporcionaram sistematizar trabalhos científicos com foco na preservação dos recursos hídricos da bacia do Rio Uruguai; promover a integração entre pesquisadores, gestores e players inseridos na pesquisa e na gestão dos recursos hídricos no Brasil/Argentina/Uruguai, além de fomentar o diálogo entre as diferentes esferas do poder público dos três países com vistas à divulgação dos trabalhos já efetuados pelo Observatório das águas do Rio Uruguai.

Para o prefeito de Erechim, essas atividades são fundamentais para a manutenção dos recursos hídricos e preservação do meio ambiente. "A preservação e a conservação dos recursos naturais são um dos pilares do desenvolvimento sustentável, em conjunto com os pilares econômico e social. Além disso, temos em mãos um dos maiores tesouros deste século e, em contrapartida, a difícil tarefa de preservá-lo. Os recursos hídricos também estão diretamente ligados a quase todas as atividades humanas, como econômicas, a exemplo da produção agrícola e em indústrias. Por isso, a gestão do uso da água é importante para garantir o seu uso sustentável, garantindo abastecimento para todos os setores e para as futuras gerações", disse o prefeito Paulo Polis.

O secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira destacou a realização do Programa de Recuperação Hídrica e Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), que tem como objetivo incentivar a preservação de recursos hídricos da cidade. "Temos como principal objetivo a conservação da água e do solo em propriedades rurais por meio da redução da erosão, do assoreamento dos mananciais e do incremento da vegetação em beiras de rios e nascentes, com foco no reconhecimento e pagamento aos produtores rurais que aderirem voluntariamente ao programa. O programa tem como objetivo abranger as Bacias Hidrográficas dos Rios Leãozinho, Ligeirinho, Campo, Cravo, Suzana e Dourado, sendo todos os rios que atravessam o nosso município. Com isso, pretendemos reconhecer os agricultores que estão fazendo seu papel em preservar e garantir a saúde e o abastecimento de nosso município", disse o secretário Cristiano Moreira.