Santa Cruz do Sul pleiteia instalação de instituto federal

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany defendeu a instalação de um instituto federal de educação profissional e tecnológica em Santa Cruz do Sul. A demanda foi apresentada durante audiência com o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), Getúlio Marques Ferreira.

Durante a audiência, agendada por intermédio do deputado federal Heitor Schuch, Helena destacou que a demanda é fruto de mobilização regional, envolvendo prefeitos, entidades de classe e as comunidades dos municípios vizinhos. "Temos o apoio da Amvarp (Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo) para que Santa Cruz do Sul, por ser cidade polo, sedie o instituto".

Conforme a prefeita, o município já está preparando para receber a instituição. Além de já contar com uma área de 10 hectares para a instalação da instituição, dispõe já de um prédio disponível para aluguel para sediar o educandário enquanto a construção do prédio definitivo da escola não fica pronto. "Desta forma, teremos condições de que as aulas comecem assim que o instituto esteja formalmente criado".

Helena ainda informou que encaminhará ao representante do MEC cópia da ata da audiência pública sobre o tema que será realizada na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul na noite de hoje (23), proposta pelo vereador Alberto Heck, um dos defensores da vinda de um instituto federal para o município. "No documento estarão expressas todas as deliberações do encontro e o apoio de todas as entidades".

Para a prefeita, a articulação de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo causou uma boa impressão em Getúlio Ferreira. "Acredito que o assunto está bem encaminhado. Ele foi bastante receptivo e gostou do caminho que estamos trilhando até aqui, construindo esse pleito com a comunidade regional e nos organizando para receber essa grande instituição de ensino."