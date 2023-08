A prefeitura de Taquara realiza, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, melhorias na Escola Cívico-Militar. As obras de reestruturação da cozinha e dos banheiros começaram em julho deste ano, antes da instalação de cobertura na quadra poliesportiva, e a pintura interna e externa do educandário, que ainda não foram iniciadas. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final de novembro. O investimento é de R$ 380,2 mil, viabilizado através de recursos federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Segundo a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Carla Silveira, a Ecim conta com 204 alunos matriculados, entre o sexto e o nono ano do Ensino Fundamental.