Prefeitura de Esteio e Feevale vão implementar espaço voltado para as startups do agronegócio na Expointer

A Prefeitura de Esteio e a Universidade Feevale realizam a inauguração, no domingo (27), do Espaço Institucional Feevale/Esteio, estande que oferecerá, durante a 46ª Expointer, uma série de atividades focadas na inovação, com o objetivo principal de dar visibilidade a startups e empresas que oferecem produtos e serviços para a área do agronegócio. Na oportunidade, haverá o lançamento do Hub Agro, uma parceria entre a prefeitura e a Feevale.

A ideia da criação do Hub Agro surgiu no ano passado, a partir do espaço institucional Feevale-Prefeitura, parceria que se consolidou entre a Administração Municipal e a Universidade durante a Expointer. O objetivo é desenvolver projetos em todas as áreas do conhecimento, focando em empresas e negócios. Isso deverá contribuir com a diversificação da economia do Município e do Estado, observando, de maneira mais efetiva, as questões do agronegócio.

Por meio do Feevale Techpark, será adotada uma metodologia de trabalho de acordo com os pilares de desenvolvimento da cultura da inovação e empreendedorismo do município de Esteio. Estão previstas diversas ações no Hub Agro, entre as quais, capacitação de empreendedores; seleção de empreendimentos para pré-incubação; mentorias especializadas para gestão da inovação em empresas consolidadas; e realização dos desafios Startup Plus e Startup Teens. A ideia é trazer esses conceitos para quem circular pelo Parque de Exposições Assis Brasil durante a Expointer, a fim de trazer temas para a discussão juntos aos integrantes.