Reforma do campus da saúde da UCPel tem três espaços já entregues

Cerca de 40% das obras que transformam o Campus da Saúde Franklin Olivé Leite, da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) já foram entregues. Com investimento próprio da instituição na casa de R$15 milhões, três novos espaços estão prontos - outros dois prédios estão na fase de construção e um na fase de detalhamento de projeto.

De acordo com a gerente de infraestrutura, engenheira civil Débora Bourscheid, as novas áreas foram planejadas considerando acessibilidade, conforto ambiental (bem-estar acústico, térmico e de iluminação), espaços de incentivo à convivência e integração com a natureza. Considerada a grande obra do projeto, o prédio da Morfologia encontra-se na concretagem do segundo pavimento. Será composto por três andares, com quase dois mil metros quadrados. Abrigará dois andares de laboratórios, incluindo o de anatomia, e o terceiro um grande auditório.

Também considerada obra fundamental por ser destinada a atendimentos SUS nas áreas de ginecologia, obstetrícia, pediatria, o Prédio de Especialidades está em fase de acabamento. Em 1.200 metros quadrados, seus dois andares serão divididos entre 47 consultórios médicos e salas de estudos destinadas à orientação dos alunos e à discussão de casos clínicos. Todos os consultórios de atendimento à ginecologia e obstetrícia possuem banheiro e a pediatria terá um espaço lúdico voltado ao entretenimento das crianças.

Dois prédios cem por cento novos já foram finalizados. O prédio administrativo já está em uso e qualificou o espaço onde ocorre o agendamento de consultas de pacientes do SUS. Mais de três mil pessoas ao mês passam pelo local que tem 190 metros quadrados.

Finalização mais recente, o refeitório é um local destinado a alunos e funcionários que passam o dia no Campus da UCPel. Seis microondas, máquina de água quente, televisão, espaço interno com mesas e cadeiras, deck com mobiliário externo compõem o espaço destinado ao descanso e alimento. Internamente, o espaço comporta 42 pessoas sentadas e, externamente, 24. Na parte de trás da nova construção estão disponíveis novos vestiários e sanitários. O primeiro prédio foi entregue no final de 2022 e abriga o Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), o almoxarifado e o setor de manutenção.